Bitlis'te ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis merkezli 3 ilde, ruhsatsız silah ve mühimmatların ele geçirildiği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah ve mühimmat ticareti suçlarına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bitlis'te 5, İstanbul ve Sakarya'da 3 olmak üzere 8 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanmıştır. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, kaleşnikof tüfek ve 2 şarjör,
195 fişek,
ruhsatsız tabanca ve
3 av tüfeği ve 102 fişek ele geçirilmiştir."
Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.