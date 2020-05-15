Bitlis'te ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis merkezli 3 ilde, ruhsatsız silah ve mühimmatların ele geçirildiği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis merkezli 3 ilde, ruhsatsız silah ve mühimmatların ele geçirildiği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah ve mühimmat ticareti suçlarına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bitlis'te 5, İstanbul ve Sakarya'da 3 olmak üzere 8 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanmıştır. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, kaleşnikof tüfek ve 2 şarjör, 195 fişek, ruhsatsız tabanca ve 3 av tüfeği ve 102 fişek ele geçirilmiştir." Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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