Sağlık çalışanları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde görevli Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gizem Er ve diğer sağlık çalışanları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Er ve sağlık çalışanları, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 2021'e damga vuran olayları yansıtan kareleri inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Yaptıkları inceleme sonucu Er ve beraberindeki sağlıkçılar, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Karlı yolları aşıyorlar", sporda Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz", yaşamda ise Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" fotoğraflarını oyladı.

Dr. Er, ilk kez Anadolu Ajansı'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldıklarını belirterek, "Oylamada biz sağlık çalışanlarına da yer verdiğiniz için teşekkür ederiz. Fotoğraflar çok güzel. Birbirinden güzel farklı anlamlar içeriyor. Tüm dünyaya etki eden fotoğraflar. Herkese başarılar diliyorum." dedi.