Bitlis'te sağlık çalışanlarından kanser hastası kadına evlilik yıl dönümü sürprizi - Son Dakika

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Birimi çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkması kısıtlanan mide kanseri Safiye Gülay Şeker Özsoy'a, evlilik yıl dönümü sürprizi yaptı.

Koronavirüsle mücadele çalışmalarında fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, diğer sağlık hizmetlerini de aksatmadan yürütülmesi için çaba gösteriyor.

3 yıl önce yakalandığı hastalık nedeniyle evde bakım hizmeti alan 52 yaşındaki Özsoy'un evine giden İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ilaçlarını vererek bir süre sohbet etti.

Sağlıkçılara ilgisinden dolayı teşekkür eden Özsoy, "Sizler, beni en çok mutlu eden kişiler oldunuz. Çünkü bugün evlilik yıl dönümümüz ve kutlamaya gelen kimse olmadı. Koronavirüs salgını sebebiyle biz de kutlamak için dışarı çıkamıyoruz. Sizler gelince çok mutlu olduk. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Tedavinin ardından evden ayrılan sağlık çalışanları da bir saat sonra üzerinde "Evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun" yazılı pastayla, 26 yıllık evli Özsoy çiftinin evine giderek, sürpriz yaptı.

Sürpriz karşısında mutluluğunu gizleyemeyen Özsoy, "Gerçekten çok mutlu oldum. Sayenizde çok sıra dışı ve çok özel bir yıl dönümümüz olacak. Sizlere teşekkür ediyorum." dedi.