Bitlis'te sağlık ekipleri aşılama çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Bitlis merkez ve ilçelerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

İl ve ilçe merkezlerinde kurulan aşı çadırlarının yanı sıra sağlık ekipleri, Bitlis Sanayi Sitesi'ne giderek buradaki esnafa aşı yaptı.

Aşı yaptırmak istemeyen vatandaşları da ikna eden sağlık ekipleri, Bitlis'in aşılamada "mavi" renge dönmesi için yoğun çaba harcıyor.

Bitlis Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bitlis maviye çok yaklaştı. Bitlis Sanayi Sitesi'nde bulunan esnafımızlayız. Yüzde 75 için kolları sıvıyoruz." ifadelerini kullandı.