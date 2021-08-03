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Bitlis'te sağlık ekipleri aşılamada "turuncu" seferberliği başlattı - Son Dakika

Bitlis'te sağlık ekipleri aşılamada "turuncu" seferberliği başlattı

03.08.2021 11:10
Bitlis'te sağlık ekipleri aşılamada

Aşılama oranı en düşük iller arasında bulunan Bitlis'te, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil ekipler, kentin "kırmızı" kategoriden "turuncu" kategoriye geçmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Aşılama oranı en düşük iller arasında bulunan Bitlis'te, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil ekipler, kentin "kırmızı" kategoriden "turuncu" kategoriye geçmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller arasında bulunan Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınması ve toplumsal bağışıklığın sağlaması amacıyla mahalleler ve köylerde kapı kapı dolaşan ekipler, aşı hizmetini vatandaşın ayağına kadar götürüyor.

Aşı konusundaki ön yargıları yıkmaya çalışan, vatandaşlarla birebir görüşerek aşı olmaya ikna eden ekipler, kentteki aşılama oranının yükseltilmesi için özveriyle görev yapıyor.

Sağlık çalışanları, sözde "kısırlığa neden olduğu", "kronik hastalıkları tetiklediği" gibi gerekçelerle aşı yaptırmayanları ikna etmek için yoğun çaba gösteriyor.

Sıcak hava ve bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen toplu çalışma alanlarını, kırsal bölgeleri dolaşarak vatandaşlara aşı hizmeti ulaştıran mobil ekipler, şu ana kadar 141 bin 836 kişiye aşı yaptı.

"Tüm ekiplerimizle sahadayız"

İl Sağlık Müdürü Koray Okur, AA muhabirine, Bitlis'in aşılama oranında en düşük illerden biri olduğunu söyledi.

Sağlık camiası olarak günlük toplantılar yaptıklarını, il merkezi ve ilçelerde de muhtarlarla bir araya geldiklerini ifade eden Okur, "Halkta oluşan yanlış bir algı var. Ekip olarak bunu kırmaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz tek tek vatandaşlarımızı arıyor, saha ekiplerimiz muhtarlarımızla ev ev gezerek vatandaşlarımızı ikna etmek için uğraşıyor." dedi.

Bu çalışmalarının sonuç vermeye başladığını dile getiren Okur, "İlimizde yavaş yavaş kıpırdama var. Bitlis halkı ferasetli ve inançlı. Arkadaşlarımızın iknalarına da cevap veriyor. Aşılama oranlarımızda hızlı bir artışı önümüzdeki günlerde yaşayacağımızı umuyorum. Aşılamanın düşük olmasından dolayı vaka sayısında artış yaşamaktayız ama ekiplerimiz onun da üstesinden geldi. Önümüzdeki birkaç gün içinde oranın tersine döneceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Okur, aşının "kısırlık" yaptığı yönünde yanlış bir inanış olduğunu anlatarak, sağlık ekiplerinin vatandaşları ikna etmek için gerekli görüşmeleri yaptığını aktardı.

"Tüm ekiplerimizle sahadayız." diyen Okur, bugüne kadar yaptıkları aşılardan dolayı bir yan etki görülmediğini belirtti.

"Halkı aşıya teşvik ediyoruz"

Mobil aşı ekibinde görevli Dr. Turgut Koyuncu ise aşılama oranının yüksek olmasının toplum sağlığı açısından önemli olduğunu belirtti.

"Bazı insanlar kronik hastalıkları tetikleyebileceği, genç kesim de kısırlık yapabileceği söylentilerinden dolayı aşı yaptırmak istemiyor. Bunları aşmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanan Koyuncu, halkı aşıya teşvik ettiklerini kaydetti.

Koyuncu, "Genelde başarılı oluyoruz. Sistemin oturacağını ve halkımızın çoğunun aşılanacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Ebe Yağmur Çalıkuşu da yoğun bir aşılama çalışması yürüttüklerini, köy köy, mahalle mahalle, belde belde dolaşarak vatandaşlara istedikleri aşıyı yaptıklarını anlattı.

Aşı yaptırmak istemeyenleri de ikna etmeye çalıştıklarını dile getiren Çalıkuşu, "Ne kadar fazla aşı yaparsak o kadar mutlu oluyoruz. Salgının aşılama sayesinde bir an önce bitmesini umuyoruz. İkna etmede de zaman zaman zorlanıyoruz. Bazı söylentilerin arkasından giden özellikle gençler aşı olmak istemiyor. Direnç gösteriyorlar ama salgını aşılama ile bitirebiliriz. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Kanaat önderinden aşı çağrısı

Güroymak ilçesinde Kur'an eğitimi alan gençlere de mobil ekipler tarafından aşı uygulandı.

Herrese aşı yaptırmaları çağrısında bulunan kanaat önderi Abdulgani Mutlu, şöyle konuştu:

"Bütün dünyada yayılan bu hastalığın ülkemizde de var olduğunu gördük, yaşadık. Herkesin aşı olmasını istiyoruz. Aşı herkes için iyidir. Hastalık kime gelir, kime geçer belli olmaz. Aşının faydası çok. Hastalıktan kurtulmak için aşı olmak gerekiyor. Dinen de vacip."

İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te sağlık ekipleri aşılamada 'turuncu' seferberliği başlattı - Son Dakika


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