Bitlis'te sağlık ekipleri hastaların imdadına paletli ambulanslarla yetişti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te sağlık ekipleri hastaların imdadına paletli ambulanslarla yetişti - Son Dakika

Bitlis'te sağlık ekipleri hastaların imdadına paletli ambulanslarla yetişti

15 dakika önce

Bitlis'te sağlık ekipleri hastaların imdadına paletli ambulanslarla yetişti.

Bitlis'te sağlık ekipleri hastaların imdadına paletli ambulanslarla yetişti

Bitlis'te sağlık ekipleri hastaların imdadına paletli ambulanslarla yetişti

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:19 Kaynak: DHA
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