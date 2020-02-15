Bitlis'te sağlık ekipleri hastaların imdadına paletli ambulanslarla yetişti - Son Dakika

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Bitlis'te sağlık ekipleri hastaların imdadına paletli ambulanslarla yetişti
15 dakika önce
Bitlis'te sağlık ekipleri hastaların imdadına paletli ambulanslarla yetişti.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:19 Kaynak: DHA
Bitlis'te sağlık ekipleri hastaların imdadına paletli ambulanslarla yetişti
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