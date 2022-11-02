Bitlis'te 2 çocuğu köpek ısırmasının ardından 38 kişide daha kuduz vakası tespit edildi - Son Dakika
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Bitlis'te 2 çocuğu köpek ısırmasının ardından 38 kişide daha kuduz vakası tespit edildi

02.11.2022 17:13

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde başıboş köpek tarafından ısırılan ve kuduz şüphesiyle Ankara'da tedaviye alınan 2 çocuğun ardından yetkililer, başıboş köpek tarafından ısırılıp sağlık kuruluşuna başvurmayan 38 vaka daha tespit etti.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde başıboş köpek tarafından ısırılan 2 çocukta görülen kuduz şüphesi yetkilileri alarm durumuna geçirdi. Göldüzü Köyü'nden kuduz şüphesiyle hastaneye başvuran M.E. adli kişinin fiziki muayenesinde yaklaşık 1 ay önce kuduz şüpheli sahipsiz köpek tarafından ısırıldığı belirlendi.

ANKARA'DA TEDAVİYE ALINDILAR

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Gerekli filyasyon ve saha çalışması yapılmıştır. 20 Ekim 2022 tarihinde hasta Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevk edilmiştir. Kişinin Hacettepe Üniversitesinde yatışı mevcuttur. Yapılan filyasyon neticesinde P.E. ve B.Ü. isimli 2 vaka daha tespit edilmiştir. Bu iki hastanın da sevki sağlanmış olup, hastaneden alınan bilgilere göre kuduz hastalığı düşünülmemektedir. 31 Ekim 2022 tarihinde B.Ü., Ankara Etlik Şehir Hastanesinden taburcu edilmiştir. P.E. adlı hasta Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde yatmakta olup genel durumu iyi olduğu bilgisine ulaşılmıştır. M.E. adlı vakamız ise Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım ortamında takibi devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

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OKULLARDA TARAMA YAPILDI

Adilcevaz Kaymakamlığı ise yaptığı açıklamada "İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 26 Ekim 2022'de Kaymakam İsmail Demir'in başkanlığında toplandığını belirtti. İlk vakanın çıktığı bölgedeki 18 köyde bin 960 öğrencinin taramadan geçtiği kaydedilerek, ""Alınan kararlara istinaden 27 Ekim 2022 tarihinde ilçemizde vakanın ikamet ettiği ve çevresinde bulunan 18 köyde ve toplam 19 okulda bin 960 öğrenci taranmıştır. Tarama sonucunda 12 ısırılıp sağlık kuruluşuna başvuru yapmayan vaka tespit edilmiş ve hastaneye yönlendirilmiştir. 28 Ekim 2022 tarihinde ilçe merkezindeki 5 lisede bin 163 öğrenci ve 90 öğretmene kuduz hakkında eğitim verildi ve okullarda öğrenciler arasında kuduz hastalığı sorgulandı. 24-31 Ekim 2022 tarihleri arasında İZCİ sistemimize düşen toplam 83 vakadan 26'sı ısırılma (köpek-kedi) olup geri kalan 57 vaka ısırılanların şüpheli temaslı vakalardır. İlçemizde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kuduz pozitif saptanmış herhangi bir hayvan bulunmamaktadır" denildi.

"EKİPLER GÜNLÜK TAKİP EDİLİYOR"

Açıklamada şu şekilde devam etti: Adilcevaz Onkoloji Hastanesinde ve bulaşıcı hastalıklar biriminde kullanılan İZCİ sistemi üzerinden günlük vakalar takip edilmekte olup, ısırılanlar ve temaslılar belirlenip aşı takipleri ekiplerimiz ve aile hekimlerince günlük olarak takip edilmektedir. 31 Ekim 2022 tarihinde 2 vatandaş kuduz aşısı için Adilcevaz Onkoloji Hastanesine başvurmuştur. Bu kişiler aranmış ve gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Bağışıklama ve profilaksi (koruma) amaçlı aşılamaya alınan tüm kişilerin takibi ilçe hastanemiz ve sağlık müdürlüğümüzce yapılmaktadır" denildi.

Kaynak: İHA
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Adilcevaz, Ankara, Bitlis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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