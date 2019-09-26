Bitlis'te sahte para operasyonu

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından 12 bin 300 TL tutarında sahte para ele geçirildi.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde; E.Ç., M.G. ve S.E. isimli şüpheli şahısların araç ve ikametlerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 50 TL'lik banknotlar halinde 12 bin 300 TL tutarında sahte para ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİTLİS