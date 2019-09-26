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Bitlis'te sahte para operasyonu

39 dakika önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 12 bin 300 lira sahte para ele geçirildi.

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde 12 bin 300 lira sahte para ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmalar sonucu dün, şüpheliler E.Ç., M.G. ve S.E.'nin araç ve ikametlerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 246 adet 50 liralık banknotlar halinde 12 bin 300 lira sahte para ele geçirildi, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Açıklamada, il ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Emniyet Müdürlüğü, Tatvan, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:58 Kaynak: AA
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