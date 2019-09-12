Bitlis'te şap aşı kampanyası

Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından şap aşıları sonbahar kampanyası başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan açıklamada, bakanlığın ilgili yönetmelik ve genelgeleri kapsamında büyükbaş hayvanlara uygulanan şap aşılarının 2 Eylül itibarıyla başlatıldığı bildirildi.

Veteriner hekim ve yardımcı sağlık personellerin son yıllarda titizlikle yaptıkları çalışmalarla büyükbaş hayvanların şap aşılaması kampanyalarında başarı sağlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda ilimizde görülen şap hastalık mihraklarında önemli derecede düşüşler sağlanmıştır. 5 yıllık saha çalışmalarımızda şap hastalığı yaklaşık yüzde 80 oranında azalmıştır. İlimiz her ne kadar transit geçiş güzergahı ve göçer hayvan geçiş bölgesi kapsamında olsa da gerçekleştirilen başarılı aşılama çalışmaları neticesinde şap hastalığı görülme oranında ciddi düşüşler kaydedilmiştir. Sonbahar şap aşılama çalışmaları 15 Kasım'a kadar başarıyla tamamlanması planlanmaktadır."