Şarampole devrilen yolcu otobüsünde 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bitlis'te şehirlerarası yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hafif yaralandı.

Bir firmaya ait sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 VK 3899 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Bitlis- Tatvan karayolunun Rahva mevkisinde tipi ve buzlanmadan dolayı şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, 33 AEG 522 plakalı bir tır da sis ve buzdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.