Bitlis'te "Seçim Güvenliği" Toplantısı

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay'ın başkanlığında seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay'ın başkanlığında seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçimlerinin kentte huzur ve güven ortamında yapılmasına yönelik Vali Çağatay'ın başkanlığında "seçim güvenliği" toplantısının düzenlendiği belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çağatay, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinin Bitlis'te huzur ve güven içerisinde tamamlanacağını belirtti.



Milletin iradesinin sandığa en güzel şekilde yansıması için kamu kurum ve kuruluşlarına düşen görevler bulunduğunu ve seçim konusunda hazırlıkların devam ettiğini kaydeden Çağatay, şunları ifade etti:



"Seçimin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için her türlü tedbir alınacak. Kamu görevlileri olarak tarafsızlık ilkesine bağlılığımızı göstererek demokratik olgunluk içerisinde bir seçimin gerçekleşmesine yönelik Valiliğimiz, kaymakamlıklarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımız seçim sonuçlanıncaya kadar ilimiz genelinde her türlü emniyet ve asayiş hizmeti için 24 saat görevlerinin başında olacaklardır. Bizlere düşen temel görev, seçmenin sandığa güvenli şekilde giderek kendi hür iradesiyle oyunu kullanmasıdır. Bu vesileyle, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'nin ülkemize ve Bitlis'imize hayırlı olmasını diliyorum."



Seçim süreciyle ilgili mevzuat, seçim takvimi, seçim sürecinde yetkili birimler ve seçim propagandalarında uyulması gereken yasal sorumluluklara ilişkin sunumların yapıldığı toplantı, yapılan değerlendirmenin ardından sona erdi.



Toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve ilgili kurum amirleri katıldı.

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