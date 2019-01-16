Son Dakika Haberleri: Bitlis'te "Seçim Koordinasyon Merkezi" Kuruldu

Bitlis'te "Seçim Koordinasyon Merkezi" Kuruldu

7 dakika önce

Bitlis Emniyet Müdürlüğü bünyesinde "Seçim Koordinasyon Merkezi" oluşturuldu.

Bitlis'te
Bitlis Emniyet Müdürlüğü bünyesinde "Seçim Koordinasyon Merkezi" oluşturuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, her türlü olayla ilgili bilgi akışının sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde "Seçim Koordinasyon Merkezi" kurulduğu bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"31 Mart 2019 pazar günü yapılacak mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçimlerine esas olmak üzere, seçim takviminin başlangıç tarihinden itibaren il merkezinde meydana gelebilecek her türlü olayla ilgili gerekli bilgi akışının zaman geçirmeksizin ilgili birimlere aktarılması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğümüz bünyesinde Seçim Koordinasyon Merkezi kurulmuştur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:45 Kaynak: AA

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