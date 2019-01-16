Bitlis'te "Seçim Koordinasyon Merkezi" Kuruldu
7 dakika önce
Bitlis Emniyet Müdürlüğü bünyesinde "Seçim Koordinasyon Merkezi" oluşturuldu.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü
bünyesinde "Seçim Koordinasyon Merkezi" oluşturuldu.
Valilikten yapılan açıklamada, her türlü olayla ilgili bilgi akışının sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde "Seçim Koordinasyon Merkezi" kurulduğu bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"31 Mart 2019 pazar günü yapılacak mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçimlerine esas olmak üzere, seçim takviminin başlangıç tarihinden itibaren il merkezinde meydana gelebilecek her türlü olayla ilgili gerekli bilgi akışının zaman geçirmeksizin ilgili birimlere aktarılması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğümüz bünyesinde Seçim Koordinasyon Merkezi kurulmuştur."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:45 Kaynak: AA
Son Dakika! Münbiç'teki ABD Askerlerine Yapılan Saldırıyı DEAŞ Üstlendi
Sedat Peker, Özgür Suriye Ordusuna; Bot, Kamuflaj, Drone ve Bilgisayar Yardımında Bulunacak
Cumhur İttifakı'na Aykırı Hareket Eden Vekil, MHP'den İhraç Edildi
Münbiç'te ABD Askerlerine Düzenlenen Saldırı Sonrası Olay Yerinden İlk Görüntüler