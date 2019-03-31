Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Seçim Kutlaması

Bitlis'te Seçim Kutlaması

1 saat önce

Bitlis merkez ve Ahlat ilçesinde, resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından çok sayıda AK Parti'li kutlama yaptı.

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Bitlis merkez ve Ahlat ilçesinde, resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından çok sayıda AK Parti'li kutlama yaptı.

Kent merkezindeki Ulu Cami önünde toplanan kalabalık sevinç gösterisinde bulundu.

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlislilerin tüm dünyaya mesaj verdiğini söyledi.

Kiler, "Bu, sizin zaferiniz. Hizmet siyasetini seçtiğiniz için sizleri tebrik ediyorum. Sizler sırtını Kandil'e dayayanlara değil, sırtını millete dayayanlara destek verdiniz. Cumhurbaşkanımıza güç verdiniz. Amerika ve İsrail'e karşı mahcup etmediniz." dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Bitlis Belediye Başkanı seçilen Nesrullah Tanğlay, vatandaşlara teşekkür etti.

Bitlis halkının tarih yazdığını belirten Tanğlay, "Yükümüz fazla, işimiz çok. Bitlis'in hizmete ihtiyacı çok. Memleketimize çalışacağız, hizmet edeceğiz." diye konuştu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığını AK Parti adayı Abdulalim Mümtaz Çoban'ın kazanmasının ardından kutlamada bulunuldu.

Yukarı Çarşı'daki alışveriş merkezi önünde bir araya gelen kalabalığa seslenen Çoban, desteklerinden dolayı ilçe halkına teşekkür etti.

Sonucun hayırlı olması temennisinde bulunan Çoban, "Zaferiniz mübarek olsun. Bu zafer hiç kimsenin değil, bizzat sahibi sizlersiniz. Hepinize müteşekkirim. Cumhur İttifakı ile seçime girdik. Bu millet bunu da kabul etti. Cumhur İttifakı'nın iki lideri bugün ülkeyi Allah nasip ederse şaha kaldıracak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Hizmete ve yola devam." sözlerine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:20 Kaynak: AA

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