Bitlis'te şehit ailesine 'devlet övünç madalyası' verildi

DİYARBAKIR'da eğitim sırasında kaza kurşunuyla şehit olan polis okulu öğrencisi Mahmut İkibeş'in Adilcevaz ilçesindeki ailesine Bitlis Valiliği'nce Devlet Övünç Madalyası verildi.

Bitlis Valiliği, Diyarbakırda 2018 yılında Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde silah eğitimi sırasında kaza sonucu ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla şehit olan polis okulu öğrencisi Mahmut İkibeş'e 'Devlet Övünç Madalyası' verdi. Vali Oktay Çağatay, şehit İkibeşin ailesini ziyaret ederek, devlet övünç madalyasını baba Ekrem İkibeş'e takdim etti. Şehit evindeki programa Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Bitlis İl Jandarma Komutanı Nail İlbey, Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kaya Darende, Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanı Savaş Dalgıç, şehidin ailesi ve davetliler katıldı.

Madalyayı alırken duygulanan şehit babası İkibeş, "İki kızımla birlikte bir oğlum vardı. Ailemizin tek erkek çocuğu olan Mahmut şehadet şerbetini içti. Başka oğlum yok. Ama ben varım. Gerekirse ben de bu vatan ve bayrak için seve seve canımı vermeye hazırım. Yeter ki bu bayrak inmesin. Allah devletimizi var etsin" dedi.

Vali Çağatay ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra, 2014 yılında Siirt'in Pervari ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kemal Dursun'un ailesini ziyaret etti.