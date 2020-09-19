Bitlis'te şehit ailesine 'Devlet Övünç Madalyası' verildi - Son Dakika

Bitlis'te şehit ailesine 'Devlet Övünç Madalyası' verildi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay tarafından şehit ailesine 'Devlet Övünç Madalyası' verildi.

Bitlis'te şehit ailesine 'Devlet Övünç Madalyası' verildi, System.String[]

Bitlis Valisi Oktay Çağatay tarafından şehit ailesine 'Devlet Övünç Madalyası' verildi.

2017 yılında görev yaptığı Kars Kağızman kırsalında yürütülen operasyonda El Yapımı Patlayıcı (EYP) saldırısı sonucu Şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin'in ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen 'Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası Beratı' takdimi için valilikte tören düzenlendi. Valilikte düzenlenen törene; Vali Oktay Çağatay, Şehidin babası Niyazi Tekin, annesi Zeynep Tekin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun katıldı.

'Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası Beratı' takdim töreninde konuşan Vali Oktay Çağatay, "Sizler, bize şehidimizin emanetisiniz. Rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin, hem gönlümüzdeki hem de devletimizdeki yerleri paha biçilemez. Devletimizin tüm kapıları, şehitlerimizi saçını süpürge ederek yetiştiren size her zaman açıktır" dedi.

Vali Oktay Çağatay, Cumhurbaşkanı adına Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası Beratını, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin'in babası Niyazi Tekin ile annesi Zeynep Tekin'e takdim etti. Törenden sonra şehidin ailesini makamında ağırlayan Vali Oktay Çağatay, şehidin ailesiyle yakından ilgilendi. - BİTLİS

Jandarma, Türkiye, Bitlis, Şehit, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 11:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bitlis'te şehit ailesine 'Devlet Övünç Madalyası' verildi - Son Dakika


Son Dakika

Son dakika: 21 Eylül'de eğitime başlayacak okullarda tüm öğrencilere ücretsiz maske dağıtılacak Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı Avustralyalı askerin evine götürdüğü 100 yıllık Türk bayrağı vatana döndü Koronavirüsün ardından Çin'de şimdi de "Brusella bakterisi" salgını baş gösterdi Cezaevinden izinli çıkan üç kişinin katili, cinayete kurban gitti Gidişini gördü, gelişini göremedi! Geri gelen otomobil talihsiz kadına çarptı Fransa'dan Doğu Akdeniz'de yeni provokasyon: Yavuz Sondaj Gemisi'nin çevresinde uçuş gerçekleştirildi "Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı
Trabzonspor, deplasmanda Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, deplasmanda Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı         
17:57
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti         
16:51
Yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada Yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada         
16:38
Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı         
16:31
7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti         
16:01
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu         
15:29
Fransa'dan Doğu Akdeniz'de yeni provokasyon: Yavuz Sondaj Gemisi'nin çevresinde uçuş gerçekleştirildi Fransa'dan Doğu Akdeniz'de yeni provokasyon: Yavuz Sondaj Gemisi'nin çevresinde uçuş gerçekleştirildi         
14:57
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi         
14:29
Siirt'in Şirvan ilçesi artan vakalar sonrası karantinaya alındı Siirt'in Şirvan ilçesi artan vakalar sonrası karantinaya alındı         
14:11
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
Ayağına sıktığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı: İhanetinin bedelini ödedi Ayağına sıktığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı: İhanetinin bedelini ödedi         
14:03
Oyun için çıktığı demir korkuluk, 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı Oyun için çıktığı demir korkuluk, 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı         
12:37
İran'dan ABD'ye İran'dan ABD'ye "Kasım Süleymani" tehdidi: İntikam alacağımızdan şüphe etmeyin         
12:21
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor         
22:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 18:16:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis'te şehit ailesine 'Devlet Övünç Madalyası' verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei