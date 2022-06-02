Bitlis'te şehit güvenlik korucusu için mevlit okutuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis'te şehit güvenlik korucusu için mevlit okutuldu

02.06.2022 16:39
Bitlis'te şehit güvenlik korucusu için mevlit okutuldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan güvenlik korucusu Yücel Aki'nin yıl dönümü dolayısıyla Mevlid-i Şerif okutuldu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan güvenlik korucusu Yücel Aki'nin yıl dönümü dolayısıyla Mevlid-i Şerif okutuldu.

2021 yılında girdiği çatışmada şehit olan Aki için ilçeye bağlı Çekmece Köyü'nde düzenlenen programa, Vali Oktay Çağatay, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Garnizon Komutan Vekili Kurmay Albay Üzeyir Durmuş, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın, İlçe Jandarma Komutanı Çağım Barış Türüdü, Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Çağatay, gazetecilere, geçen yıl ne yazık ki kalleş terör örgütü tarafından iki kişinin şehit edildiğini anımsattı.

Aynı operasyonda Teğmen Baki Koçak'ın da şehit olduğunu ifade eden Çağatay, "Şehit Yücel Aki'nin köyünde düzenlenen mevlit programına katıldık. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz onları unutmadık ve hiçbir zaman da unutmayacağız. Vahim olayın hemen ardından kalleş terör örgütü mensupları etkisiz hale getirildi." diye konuştu.

Program, şehitler için okunan dualarla son buldu.

YORUMLAR
500
Adilcevaz'da yılsonu sergisi açıldı Adilcevaz'da yılsonu sergisi açıldı Tatvan Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz deneme sınavı desteği Tatvan Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz deneme sınavı desteği
Kaynak: AA

Hisarcık, Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te şehit güvenlik korucusu için mevlit okutuldu - Son Dakika


Son Dakika
16:30 Boşandığı eşi tarafından ateşe verilen Elvan Sözkesen yaşadıklarını anlattı: Mangal yanıyormuş gibi canice izledi
16:24 Hande Yener'den iddialı sahne kıyafeti! Tüm dikkatleri üzerinde topladı
16:15 Bu iddia çok konuşulur? Pique Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle mi aldattı?
16:14 Uçakta kavga eden iki kardeş ortalığı birbirine kattı! Pilot acil iniş kararı aldı
16:10 Terörle mücadeledeki kararını yineleyen Erdoğan Boraltan Köprüsü olayından da bahsetti
15:42 Litvanya halkı, topladığı bağışlarla SİHA alıp Ukrayna'ya gönderecekti! Baykar'dan Litvanya'ya ücretsiz SİHA desteği geldi
15:41 Sarı Kanarya beklenen paylaşımı yaptı! İşte beğeni toplayan Jorge Jesus videosu
15:19 Tecrübeli futbolcu Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte formasını giyeceği yeni takımı
15:11 Erdoğan açıkladı: Yeni eğitim öğretim yılında, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar da öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak
15:09 Oyuncu Bahar Şahin ile meslektaşı Oktay Çubuk yeni aşka yelken açtı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 16:48:21. #1.12#
SON DAKİKA: Bitlis'te şehit güvenlik korucusu için mevlit okutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement