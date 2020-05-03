Bitlis'te şehit uzman çavuşlar için tören - Son Dakika

BİTLİS'in Sehi Ormanları bölgesinde sürdürülen operasyonlar sırasında çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuşlar Eyüp Fidan (42) ve Hasan Kuzu (30) için tören düzenlendi. Törenin ardından şehitler memleketlerine uğurlandı.

Bitlis merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığı'nca devam eden 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu' kapsamında dün akşam saatlerinde bir grup teröristle temas sağlanması üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada jandarma uzman çavuşlar Eyüp Fidan ve Hasan Kuzu şehit olurken, 4 uzman çavuş ise hafif şekilde yaralandı.

Çatışma bölgesinden kaçan PKK 'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyon başlatılırken, şehit askerler için de bugün İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay , İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, vali yardımcıları, kaymakamlar, şehit yakınları ile polis ve askeri yetkililer katıldı.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, tören alanına getirildikten sonra öz geçmişleri okunup, İl Müftüsü Faysal Geylani tarafından dua okundu. Tören sonunda şehit cenazeleri, uçakla memleketlerine götürülmek üzere helikopterle Muş'a uğurlandı. Uzman Çavuş Eyüp Fidan Aksaray'da, Uzman Çavuş Hasan Kuzu ise memleketi Balıkesir'de toprağa verilecek.