Bitlis'te şehit uzman çavuşlar için tören (2) - Son Dakika

ŞEHİT FİDAN'IN CENAZESİ, NEVŞEHİR'DEN MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Bitlis'in Sehi Ormanları bölgesinde sürdürülen operasyonlar sırasında çıkan çatışmada, Uzman Çavuş Hasan Kuzu (30) ile şehit olan Uzman Çavuş Eyup Fidan'ın (42) cenazesi, askeri uçakla Nevşehir Kapadokya Havalimanı'na getirildi. Havalimanında düzenlenen törene; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra Aksaray'dan gelen şehit yakınları katıldı. Şehit Fidan'ın Türk bayrağına tabutu, burada yapılan törenin ardından silah arkadaşları tarafından cenaze aracına konulup, kara yoluyla memleketi Aksaray'a gönderildi.

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,