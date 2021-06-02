Bitlis'te şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bitlis'te şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan güvenlik korucusu Yücel Aki, Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyünde defnedildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan güvenlik korucusu Yücel Aki, Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyünde defnedildi.

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İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından şehit Aki'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Çekmece köyüne getirildi.

Cenaze namazını, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, köydeki camide kıldırdı. Cemaatin omuzlarında köy mezarlığına götürülen şehidin naaşı gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.

Cenazeye, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları, askeri erkan, polis, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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