Bitlis'te Seracılık İçin Jeotermal Haritası Hazırlanıyor - Son Dakika

Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sıcak su kaynaklarının ekonomiye kazandırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bitlis'te seracılık için jeotermal haritası hazırlanıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen çalışmaların amacı ise sıcak su kaynaklarının belirlenerek ekonomiye kazandırılması.

Nemrut Dağı eteklerindeki Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde araştırma yapan jeofizik mühendisleri, son teknolojik cihazlarla yer altındaki jeotermal kaynakları belirliyor.

Haritalamada görevli Jeofizik Mühendisi Hilal Özdoğan, çalışmaların sonunda Bitlis'te de Van'da olduğu gibi seracılık yapılacağını belirtti. "Kurulacak seralar ilimiz için büyük bir tarım potansiyeli oluşturacak. Kışın uzun sürdüğü Bitlis'te, bu dönemlerde bile dalında sebze yiyebileceğiz. Belirlediğimiz noktalarda jeofizik etüt çalışmaları yapıyoruz. Yeraltını 10 bin metreye kadar haritalıyoruz. Ardından önereceğimiz noktalarda jeotermal sondajlarla çıkarılacak su çıkarılacak ve sıcaklıklarına göre tarımın belli alanlarında kullanılabilecek. Bitlis'te 4 ruhsat sahasında çalışıyoruz. Kurduğumuz cihazlar 18 saat ölçü kaydediyor. 18 saat sonra topladığımız cihazları yeni lokasyon alanlarında kuruyoruz. 10 bin metreye kadar olan fay hatları, mağma odaları ve sıcak su görüntülerini kayıt altına alıyoruz. " dedi. bitlis jeotermal tarım sera