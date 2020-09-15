Bitlis'te seyir halindeki kamyondan düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Güroymak Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Sengir müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Günkırı beldesinde yaşayan Halil Sengir, 21 yaşındaki oğlu Okan ile tandır yapımında kullandıkları otları getirmek için sazlık alana gitti.

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