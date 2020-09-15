Bitlis'te seyir halindeki kamyondan düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Bitlis'in Güroymak ilçesinde babasının kullandığı kamyonun kasasından düşen genç yaşamını yitirdi.
Günkırı beldesinde yaşayan Halil Sengir, 21 yaşındaki oğlu Okan ile tandır yapımında kullandıkları otları getirmek için sazlık alana gitti.
Baba Sengir'in kullandığı kamyonun dönüş yolunda bariyerlere çarpması sonucu, kasa bölümünde bulunan Okan Sengir araçtan düştü.
Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sengir müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayı duyan Sengir'in yakınları hastane önünde toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 14:43 - Kaynak: AA
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