Bitlis'te sigara kaçakçılığı

Bitlis'te bir araçta bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Çalışmalar sonucu dün durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada, bin 80 paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirilen açıklamada, sürücü K.D'nin gözaltına alındığı ifade edildi.
Açıklamada, kent ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.