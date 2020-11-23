Bitlis'te sığınakta bulunan malzemeler imha edildi - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta gıda, yaşam ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hizan'ın Örgülü köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğunun öğrenildiği belirtildi.

Bunun üzerine, teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla bugün itibarıyla "Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit Jandarma Uzman Çavuş Halil Ateş 2020-93 Operasyonu"nun başlatıldığı bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Operasyonda tespit edilen 2 odalı 12 metrekare ebadındaki sığınakta, 12 kilogramlık 6 tüp, piknik tüpü, 2 akü, 202 kalem pil, 44 büyük boy pil, 5 metre elektrik kablosu, şemsiye, 4 çift mekap ayakkabı, 43 kilogram çeşitli gıda malzemesi ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Malzemeler, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla incelemelerin ardından imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.