Bitlis'te sığınakta ele geçirilen PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri imha edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te sığınakta ele geçirilen PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri imha edildi - Son Dakika

Bitlis'te sığınakta ele geçirilen PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri imha edildi

6 saat önce

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir sığınakta ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.

Bitlis'te sığınakta ele geçirilen PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri imha edildi, System.String[]

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir sığınakta ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Bunun üzerine, 8 Mart'ta bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 2020-03 Operasyonu" başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyon kapsamında dün bir sığınak, 2 kablo bağlantılı pil bloğu, 13 orta boy pil, 3 metre elektrik kablosu, görüntü kayıt cihazı, 2 dizüstü bilgisayar bataryası ve el feneri ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Sığınak ise kullanılamaz hale getirilmiştir."

Jandarma, Bitlis, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:22 Kaynak: AA
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