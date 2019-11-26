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Bitlis'te sığınakta patlayıcı malzemeleri ele geçirildi
6 saat önce
Bitlis'te sığınakta patlayıcı malzemeleri ele geçirildiBitlis'in Mutki ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:26 Kaynak: DHA
Bitlis'te sığınakta patlayıcı malzemeleri ele geçirildi
Bitlis'in Mutki ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis'in Mutki ilçesine kırsalında, Şehit GK Rıfat Kaya 114 operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında güvenlik güçlerince örgüte ait sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Malzemeler yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.
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