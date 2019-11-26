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Bitlis'te sığınakta patlayıcı malzemeleri ele geçirildi

6 saat önce

Bitlis'te sığınakta patlayıcı malzemeleri ele geçirildiBitlis'in Mutki ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Bitlis'te sığınakta patlayıcı malzemeleri ele geçirildi

Bitlis'in Mutki ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis'in Mutki ilçesine kırsalında, Şehit GK Rıfat Kaya 114 operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında güvenlik güçlerince örgüte ait sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Malzemeler yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Bitlis'te sığınakta patlayıcı malzemeleri ele geçirildi

Bitlis, Mutki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:26 Kaynak: DHA
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