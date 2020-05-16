Bitlis'te silah kaçakçılarına operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika

Bitlis'te silah kaçakçılarına operasyon: 8 gözaltı

BİTLİS'te, polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

BİTLİS'te, polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik Bitlis merkez ve çeşitli kentlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda belirlenen ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda kaleşnikof tüfek ve 2 şarjör, 195 Selier&Bellot marka 7.62 mm çapında fişek, ruhsatsız tabanca ve 3 tezkeresiz av tüfeği ile av tüfeğine ait 102 fişek ele geçirildi. 8 kişi gözaltına alındı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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