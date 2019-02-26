Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Bitlis'te Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

2 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir evde uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bitlis'te Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir evde uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda dün şüpheli M.A'nın ikametinde arama gerçekleştirildi.

İkametteki aramalarda, kalaşnikof uzun namlulu silah ve buna ait 2 şarjör ile 45 fişek ele geçirildi.

M.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:23 Kaynak: AA

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