Son Dakika Haberleri: Bitlis'te silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
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Bitlis'te silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

34 dakika önce

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Günkırı beldesindeki Yılmaz ve Taner ailelerinin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Maşallah Taner ve Baran Yılmaz hayatını kaybetti, her iki aileden 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bitlis, Güroymak ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.
Hastanelerin çevresinde ve beldede güvenlik önlemleri alındı.
Bitlis'te silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
Güroymak, Günkırı, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:34 Kaynak: AA
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