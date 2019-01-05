Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Bitlis'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı

1 saat önce

Bitlis'in Güroymak ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.

Bitlis'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, System.String[]
Bitlis'in Güroymak ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.

Değirmen köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 ailenin fertleri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada, kardeşler Medeni ve Murat K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:58 Kaynak: AA

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