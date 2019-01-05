Bitlis'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı
1 saat önce
Bitlis'in Güroymak ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.
Bitlis
'in Güroymak
ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.
Değirmen köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 ailenin fertleri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Silahların da kullanıldığı kavgada, kardeşler Medeni ve Murat K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:58 Kaynak: AA
Avrupa'yı Sarsan Sarı Yelekliler İngiliz Parlamentosunu Hedef Aldı
Son Dakika! Ukrayna'da Türk Kızlarını Öldüren Katil Zanlısı İstanbul'da Yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de 5 İlçenin MHP'ye Bırakıldığını Açıkladı! İşte O İlçeler
Antalya'da Kırgız Kadın, Vatandaşı 2 Kadın Tarafından Dövülüp Fuhuşa Zorlandı