Bitlis'in Ahlat ilçesinde silahlı yağma teşebbüs suçundan aranan kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Ahlat Emniyet Müdürülüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda söz konusu suçtan aranan kişinin yakalandığı belirtildi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ahlat Selçuklu Caddesi üzerindeki bir markette meydana gelen silahlı yağmaya teşebbüs olayının kimliği belirsiz şüphelinin yapılan kamera çalışmaları sonucunda H.A isimli kişi olduğu tespit edilmiştir. H.A, saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Açıklamada, il ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edileceği aktarıldı.