Bitlis'te soğuk hava - Gayda Göleti - Drone - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te soğuk hava - Gayda Göleti - Drone - Son Dakika

Bitlis'te soğuk hava - Gayda Göleti - Drone

6 saat önce

Buz tutan Gayda Göleti'nden detaylar (drone) Bitlis'te soğuk hava BİTLİS - Bitlis'te etkili olan kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Buz tutan Gayda Göleti'nden detaylar (drone) Bitlis'te soğuk hava

BİTLİS - Bitlis'te etkili olan kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Hizan ilçesinin Gayda bölgesinde bulunan ve buz tutan Gayda Göleti güzel görüntü oluşturdu.

Bitlis'te soğuk hava - Gayda Göleti - Drone

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:15 Kaynak: AA
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