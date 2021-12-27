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BİTLİS'TE SOĞUK HAVA VE SİS ETKİLİ OLUYOR - Son Dakika

BİTLİS'TE SOĞUK HAVA VE SİS ETKİLİ OLUYOR

27.12.2021 09:55

BİTLİS'te geçen hafta etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

BİTLİS'te geçen hafta etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü kentte yoğun sis etkili olurken, ağaçlarda kırağı, binaların çatılarında ise uzun buz sarkıtları oluştu.

Kentte geçen hafta etkili olan kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar başladı. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü kentte yoğun sis etkili oldu. Ağaçlarda kırağı, çatılarda ise uzun buz sarkıtları oluştu.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının önümüzdeki birkaç gün daha eksi 12- 17 derecede seyredeceğini belirterek özellikle Rahva bölgesinde etkili olan siste sürücülerin dikkatli olmalarını istedi. Görüş mesafesinin 50 metrenin altına düştüğü bölgede don riskinin de bulunduğunu hatırlatan yetkililer, geceleri mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

KAPALI YOLLAR AÇILDI

Bu arada, kent merkezinde 75 santimetreye ulaşan kar nedeniyle kapanan köy yolları da ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi'nce yapılan açıklamada, geçen hafta 258 köy yolunun ulaşıma kapandığı, 75 personel ve 50 iş makinesi ile bütün köy yollarının yeniden ulaşıma açıldığı belirtildi.

BİTLİS'TE SOĞUK HAVA VE SİS ETKİLİ OLUYOR
BİTLİS'TE SOĞUK HAVA VE SİS ETKİLİ OLUYOR
BİTLİS'TE SOĞUK HAVA VE SİS ETKİLİ OLUYOR
BİTLİS'TE SOĞUK HAVA VE SİS ETKİLİ OLUYOR
BİTLİS'TE SOĞUK HAVA VE SİS ETKİLİ OLUYOR
BİTLİS'TE SOĞUK HAVA VE SİS ETKİLİ OLUYOR
BİTLİS'TE SOĞUK HAVA VE SİS ETKİLİ OLUYOR
BİTLİS'TE SOĞUK HAVA VE SİS ETKİLİ OLUYOR
BİTLİS'TE SOĞUK HAVA VE SİS ETKİLİ OLUYOR

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kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİTLİS'TE SOĞUK HAVA VE SİS ETKİLİ OLUYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİTLİS'TE SOĞUK HAVA VE SİS ETKİLİ OLUYOR - Son Dakika
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