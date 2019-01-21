Son Dakika Haberleri: Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

47 dakika önce

Bitlis'te, PKK'lı teröristlerin yakalanması amacıyla 43 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı, System.String[]
Bitlis'te, PKK'lı teröristlerin yakalanması amacıyla 43 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:55 

PKK, Bitlis, Ekonomi
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