Bitlis'te sokağa çıkma yasağı
47 dakika önce
Bitlis'te, PKK'lı teröristlerin yakalanması amacıyla 43 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bitlis
'te, PKK
'lı teröristlerin yakalanması amacıyla 43 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:55
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