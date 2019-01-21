Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Sokağa Çıkma Yasağı

Bitlis'te Sokağa Çıkma Yasağı

1 saat önce

Bitlis'te bazı köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis'te Sokağa Çıkma Yasağı, System.String[]
Bitlis'te bazı köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada; "Bitlis ili merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çalıdüzü, İçgeçit, Akçalı, Yukarıölek, Aşağıölek, Oğulcak, Kalupat, Dutköy, Karakuş, Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Çeltikli, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Beşkaynak, Yarönü, Dikme, Yukarıdikme, Aşağıdikme, Bayırlı, Kutlu, Akgün, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Güllüce, Kınalı, Cevizdalı, Kayalıbağ, Karaca, Esenburun, Uçankuş, Bayramalan, Üçevler, Başmaklı, Dursun, Yukarıçerman, Kaşıklı, Konalga, Ilıcak, Ünaldı, Ağaçdere, Aşağıkoçak, Harmanyeri köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 21 Ocak 2019 pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:46 Kaynak: İHA

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