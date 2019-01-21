Bitlis'te Sokağa Çıkma Yasağı

Bitlis
'te bazı köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada; "Bitlis ili merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çalıdüzü, İçgeçit, Akçalı
, Yukarıölek, Aşağıölek, Oğulcak, Kalupat, Dutköy, Karakuş, Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Çeltikli, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Beşkaynak, Yarönü, Dikme, Yukarıdikme, Aşağıdikme, Bayırlı, Kutlu, Akgün, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Güllüce
, Kınalı
, Cevizdalı, Kayalıbağ, Karaca, Esenburun, Uçankuş, Bayramalan, Üçevler, Başmaklı, Dursun, Yukarıçerman, Kaşıklı, Konalga, Ilıcak, Ünaldı, Ağaçdere, Aşağıkoçak, Harmanyeri köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 21 Ocak 2019 pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi. - BİTLİS