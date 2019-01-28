Bitlis'te Sokağa Çıkma Yasağı
54 dakika önce
Bitlis'in Ağaçpınar ve Ayrancılar köyleriyle mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bitlis
'in Ağaçpınar ve Ayrancılar
köyleriyle mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis ili merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ağaçpınar ve Ayrancılar köyleri ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının yakalanmaları, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 28 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 08.00'dan itibaren (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:38 Kaynak: İHA
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