Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Sokağa Çıkma Yasağı

Bitlis'te Sokağa Çıkma Yasağı

54 dakika önce

Bitlis'in Ağaçpınar ve Ayrancılar köyleriyle mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis'te Sokağa Çıkma Yasağı, System.String[]
Bitlis'in Ağaçpınar ve Ayrancılar köyleriyle mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis ili merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ağaçpınar ve Ayrancılar köyleri ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının yakalanmaları, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 28 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 08.00'dan itibaren (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:38 Kaynak: İHA

Ayrancılar, Bitlis, 3. Sayfa
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