Bitlis'te sokağa çıkma yasağı - Son Dakika
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Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

6 saat önce

Bitlis'te bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı, System.String[]

Bitlis'te bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Akgün, Kutlu, Güllüce, Dikme, Aşağıdikme, Esenburun, Kınalı, Uçankuş, Yarönü, Dursun, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Aşağıkoçak, Çeltikli köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 23 Mart 2020 Pazartesi günü saat 20.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi.

(Vahit Olcay/İHA)

Güllüce, Kınalı, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:40 Kaynak: İHA

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