Bitlis'te sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için toplantı düzenlendi - Son Dakika

Bitlis'te sokak hayvanlarının rehabilite edilebilmesi için toplantı düzenlendi.
Vali Oktay Çağatay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, sokak hayvanlarının korunması ve mevcut sorunların çözümü konusunda yapılacak çalışmalar değerlendirildi.
Toplantıda, sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam hakkının korunması ve refahlarının artırılması, insan sağlığı ve güvenliği açısından tehlike oluşturan türlere karşı alınacak tedbirler görüşüldü.
Toplantıya, Bitlis Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Vali Yardımcısı ve Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Emniyet Müdürü Celal Özcan ile ilçe belediye başkanları katıldı.
Kaynak: AA
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