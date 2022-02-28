Bitlis'te son 2 ayda 394 göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis'te son 2 ayda 394 göçmen yakalandı

28.02.2022 20:36
Bitlis'te son 2 ayda 394 göçmen yakalandı

Bitlis'te emniyet birimlerince ocak ve şubat ayında yapılan çalışmalarda 394 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis'te emniyet birimlerince ocak ve şubat ayında yapılan çalışmalarda 394 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce 01.01.2022 ile 28.02.2022 tarihleri arasında ilimiz genelinde 375 Afganistan, 13 Pakistan ve diğer uyruklu olmak üzere toplam 394 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunu düzenleyen TCK madde 79 kapsamında 9 olayda toplam 14 şüpheliye ve 1 resmi belgede sahtecilik suçundan 21 yabancı uyruklu şahsa adli işlem yapılmış, 3 şüpheli göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanmıştır. İlimiz ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da 24 kaçak göçmen yakalandı Tekirdağ'da 24 kaçak göçmen yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Göçmen, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te son 2 ayda 394 göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektriğin KDV'si düşürüldü
20:04 Kabine Toplantısı bitti! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
20:00 Arda Güler ilk 11'de! Fenerbahçe, Kasımpaşa mücadelesi başladı
19:57 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 213 kişi hayatını kaybetti, 64 bin 275 yeni vaka tespit edildi
19:35 Zelenski çağrıda bulunmuştu! Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzaladı
19:14 Yaklaşık 6 saat sürdü! Rusya-Ukrayna müzakeresi bitti
19:01 Putin'den yeni hamle! Yaptırımlar sonrası ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi
18:46 Ünlü futbolcu Franck Ribery, trafik kazası geçirdi! Hastaneye kaldırıldı
18:03 7 kişi hayatını kaybetmişti! Havai fişek fabrikası patlaması davasında karar çıktı
17:59 Benzin ve motorine indirim, oto gaza ise zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 20:44:43. #1.12#
SON DAKİKA: Bitlis'te son 2 ayda 394 göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement