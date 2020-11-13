Bitlis'te sonbahar güzelliği göz kamaştırdı - Son Dakika

Bitlis'te sonbahar güzelliği göz kamaştırdı

13.11.2020 13:27

Sonbahar mevsimi her yerde olduğu gibi Bitlis ve köylerinde de farklı güzellikleri ortaya çıkarıyor.

Sonbahar mevsimi her yerde olduğu gibi Bitlis ve köylerinde de farklı güzellikleri ortaya çıkarıyor.

Özellikle ormanlık alanlarda ve köylerdeki manzaralar kartpostallık görüntüler oluştururken, sonbaharın gelişiyle birlikte yaprakları sararan ağaçlar ise ayrı bir güzellik sunuyor. Bitlis merkeze bağlı Değirmenaltı köyü, sonbaharın son günlerinde doğası, ağaçları ve akan deresi ile ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Kentteki gazeteci ve fotoğrafçılar, sararan yapraklar ve akan derelerin oluşturduğu doğal kartpostallık görüntüleri arşivlerine katmak için köy köy geziyor.

Köydeki vatandaşlar ise yaklaşık 6-7 ay kar altında kalacak köylerinde kışa hazırlık yapıyorlar.

Değirmenaltı köyünde manzara fotoğrafları çeken gazeteci Özcan Çiriş, "Sonbahar aylarına girdiğimiz bugünlerde Bitlis doğası adeta kendini kışa hazırlıyor. Uzun zamandan beridir güzel havayı görmeyen Bitlis'te yapraklar sapsarı, bizlerde bunları görüntülemek için bu köyümüze geldik. Bitlis'in her tarafında hemen hemen aynı manzara var" dedi.

Ulusal bir haber ajansında muhabirlik yapan Şükrü Tontaş ise Bitlis'te muazzam bir sonbahar manzarası olduğunu belirterek, "Bitlis kışa hazırlanıyor. Bundan sonra çetin ve uzun geçen bir kış sezonumuz olacak. En az 6-7 ay kadar Bitlis karın altında kalacak. Dolayısıyla sonbaharın son günlerine girdiğimiz bugünlerde gerçekten de doğa renk cümbüşüne bürünmüş durumda. Bizlerde fotoğrafçılar ve haberciler olarak bu güzelliği görüntüleyip takipçilerimizle paylaşmak istedik. Bütün insanları Bitlis'in tarihine ve doğal güzelliğini görmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

(Vahit Olcay/İHA)

Bitlis'te sonbahar güzelliği göz kamaştırdı
Bitlis'te sonbahar güzelliği göz kamaştırdı
Bitlis'te sonbahar güzelliği göz kamaştırdı
Bitlis'te sonbahar güzelliği göz kamaştırdı

Sonbahar, Bitlis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te sonbahar güzelliği göz kamaştırdı - Son Dakika


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