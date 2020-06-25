Bitlis'te "Sosyal Koruma Kalkanı Paketi" ödemeleri - Son Dakika

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, "Sosyal Koruma Kalkanı Paketi" kapsamında, Bitlis'te 51 milyon 270 bin 42 lira ödeme yapıldığını belirtti.

Taşar, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal güvenlik ve çalışma hayatındaki sorunlara destek olması amacıyla hayata geçirilen Sosyal Koruma Kalkanı paketiyle iş gücü ve istihdamın korunmasının hedeflendiğini belirtti.

Ülke genelinde olduğu gibi Bitlis'te de paket kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde nakdi ücret desteği ile kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin gerçekleştirildiğini bildiren Taşar, şunları kaydetti:

"Her durumda ve şartta milletimizin yanındayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan Sosyal Koruma Kalkanı ile ihtiyaç sahibi ailelerimize, Türkiye genelinde 20 milyar 402 milyon 725 bin 179, Bitlisimizde ise 51 milyon 270 bin 42 lira destek sağlanmıştır. Bitlis'te 13 Haziran'a kadar faz 1'de 25 bin 485 kişiye 25 milyon 485 bin, faz 2'de 10 bin 198 kişiye 10 milyon 198 bin lira, faz 3 kapsamında ise 2 bin 433 kişiye 2 milyon 433 bin lira ödeme yapıldı. Bitlis'te 3 bin 103 çalışana 8 milyon 85 bin 169 lira kısa çalışma ödeneği yapıldı. Bin 970 çalışana 2 milyon 800 bin 727 lira nakdi ücret desteği, 959 işsize ise 2 milyon 268 bin 145 lira işsizlik ödeneği sağlandı."