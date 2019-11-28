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Bitlis'te sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 5 kişi yakalandı

6 saat önce

Bitlis'in Güroymak ve Tatvan ilçelerinde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis'te sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 5 kişi yakalandı, System.String[]

Bitlis'in Güroymak ve Tatvan ilçelerinde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Güroymak ve Tatvan ilçelerindeki eş zamanlı operasyonda Y.K, A.G, İ.Ö, Ş.T. ve Ö.T. gözaltına alındı.

Güroymak, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:26 Kaynak: AA
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