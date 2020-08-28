Bitlis'te sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan kişi yakalandı - Son Dakika

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK'yı övücü ve destekleyen paylaşımlarda bulunan kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Göldüzü köyünde ikamet eden E.E.'nin, sosyal paylaşım sitesi (facebook) hesabından terör örgütü PKK/KCK'yı övücü ve destekler şekilde paylaşımlarda bulunarak propaganda yaptığını tespit etti.

Şüpheli, evinde gözaltına alındı.