Bitlis'te sosyal medyadan terör propagandasına 5 gözaltı

BİTLİS'te sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda kapsamında sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 5 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, 27 Kasım 2019 tarihinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheliye yönelik Bitlis ili Güroymak ve Tatvan ilçelerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde, Y.K., A.G.,İ.Ö., Ş.T.,Ö.T. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir."