Bitlis'te sosyal medyadan uyuşturucu kullanmayı özendiren 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bitlis'te sosyal medyadan uyuşturucu kullanmayı özendiren 6 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Bitlis'te sosyal medya aracılığıyla uyuşturucu madde kullanmayı özendirenlere yönelik operasyonda 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bitlis'te sosyal medyadan uyuşturucu kullanmayı özendiren 6 şüpheli yakalandı, System.String[]

Bitlis'te sosyal medya aracılığıyla uyuşturucu madde kullanmayı özendirenlere yönelik operasyonda 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle sosyal medyadan uyuşturucu kullanmayı özendirenlere yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Bitlis genelinde sosyal medya aracılığıyla uyuşturucu madde kullanmayı özendiren şüphelilere yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde 104 personelin katılımıyla Güroymak ve Tatvan ilçelerinde 9 kişiye yönelik eş zamanlı 'Bitlis Narko-Net operasyonu' icra edilmiştir. 9 şüpheliden 6'sı gözaltına alınmış, firari 3 şüphelinin yakalama çalışmalarına devam edilmektedir." denildi.

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:04 Kaynak: AA
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