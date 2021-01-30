Bitlis'te suç örgütlerinin ismini kullanarak tehditte bulunan kişi yakalandı - Son Dakika

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde tehdit ve kaçakçılık suçlarından aranan şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Adilcevaz Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" ve "kaçakçılık" suçlarından aranan şüpheli N.G'nin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.
Kaynak: AA
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