Bitlis'te şüphe üzerine durdurulan iki araçta 1 kilo eroin ele geçirildi; 1 tutuklama - Son Dakika

BİTLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu iki araçta, 1 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında yol kontrolü yaptı. Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan iki araçta arama yapıldı. Aramada, araçlarda 1 kilo eroin ele geçirilirken, N.G., A.A., S.G. ve M.S.E. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S.E., tutuklanırken, diğer 3 kişi ise serbest bırakıldı.