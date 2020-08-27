Bitlis'te, şüpheli araçta 1 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

BİTLİS'te, yol kontrolü yapan polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada, 1 kilogram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde oluşturulan yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi. R.A. ve M.A. adlı şüpheliler, gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.