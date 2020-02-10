Bitlis'te sürücüler olumsuz hava koşullarına karşı uyarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te sürücüler olumsuz hava koşullarına karşı uyarıldı - Son Dakika

Bitlis'te sürücüler olumsuz hava koşullarına karşı uyarıldı

6 saat önce

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, sürücüleri yoğun kar nedeniyle kazalara karşı uyardı.

Bitlis'te sürücüler olumsuz hava koşullarına karşı uyarıldı, System.String[]

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, sürücüleri yoğun kar nedeniyle kazalara karşı uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, trafik polislerinin, sürücü ve yolculara, emniyet kemerini takma, araçlarda çeki halatı, zincir ve ilk yardım seti bulundurmaları konusunda uyarıda bulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Araçlarına kış lastiği taktırmayan varsa kesinlikle trafiğe çıkmasınlar. Ekipler, şehir içi ve ilçelerle merkez arasında yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma aracı sürücülerine kesinlikle fazla yolcu almamaları konusunda uyarılarda bulundu. İl Koordinasyon Kurulunun almış olduğu kararları uygulamayan sürücüler hakkında Karayolları Trafik Kanununca gerekli cezai işlemlerin uygulanacaktır."

Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Donma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenler yakalandı (3)
Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket ABD'den şehit haberleri sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Türkiye'nin yanındayız ABD'li güvenlik şirketinin konvoyuna bombalı saldırı iddiası

Son Dakika Haberleri
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 23:21:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis'te sürücüler olumsuz hava koşullarına karşı uyarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]