Bitlis'te Tahrip Olan Duraklar Yenileniyor

Bitlis
'te yoğun kar nedeniyle tahrip olan otobüs durakları, belediye tarafından yenileniyor. Türkiye
'de en fazla kar yağışının yaşandığı yerlerden olan kentte, birçok otobüs durağı kar altında kalarak hasar gördü.
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi
, buna yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda yapılan bazı yeni duraklar yerine monta edilerek, hizmete sunuldu.
Durakların yapım işini üstlenen firma yetkilisi Özgür Ersan, yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı nedeniyle belediye duraklarının tahrip olduğunu söyledi.
Belediyenin durak ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma yürüttüğünü belirten Ersan, "Belediye imkanları ile ilk etapta yaptığımız 10 durağı hava şartlarının iyi olmasıyla montajını yaptık. İhtiyaçlara göre ürettiğimiz durakları getirip yerine monta edeceğiz. Sezon sonuna kadar hepsini bitirip mahallelere yerleştireceğiz." diye konuştu.