Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Tahrip Olan Duraklar Yenileniyor

Bitlis'te Tahrip Olan Duraklar Yenileniyor

44 dakika önce

Bitlis'te yoğun kar nedeniyle tahrip olan otobüs durakları, belediye tarafından yenileniyor.

Bitlis'te Tahrip Olan Duraklar Yenileniyor, System.String[]
Bitlis'te yoğun kar nedeniyle tahrip olan otobüs durakları, belediye tarafından yenileniyor.

Türkiye'de en fazla kar yağışının yaşandığı yerlerden olan kentte, birçok otobüs durağı kar altında kalarak hasar gördü.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi, buna yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan bazı yeni duraklar yerine monta edilerek, hizmete sunuldu.

Durakların yapım işini üstlenen firma yetkilisi Özgür Ersan, yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı nedeniyle belediye duraklarının tahrip olduğunu söyledi.

Belediyenin durak ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma yürüttüğünü belirten Ersan, "Belediye imkanları ile ilk etapta yaptığımız 10 durağı hava şartlarının iyi olmasıyla montajını yaptık. İhtiyaçlara göre ürettiğimiz durakları getirip yerine monta edeceğiz. Sezon sonuna kadar hepsini bitirip mahallelere yerleştireceğiz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:21 Kaynak: AA

Türkiye, Bitlis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyşehir Gölü'nde Balıkçıların Umudu Çin Sazanı Oldu Adana Demirspor: Vagner Love Yurt Dışına Gitmek İstiyor, Transferden Vazgeçtik

2018 Yılında Köprü ve Otoyol Gelirleri Yüzde 23,3 Arttı Palandöken ve Koçal'dan Market Enflasyonuna Çözüm Önerileri
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 18:05:17. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Tahrip Olan Duraklar Yenileniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]